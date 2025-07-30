Beypazarı'nda Vatandaş Yılanı Kurtardı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalışan hazer yılanına yardım etti. Oğlu ile birlikte yılanın güvenli bir şekilde tarlaya ulaşmasını sağladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yolda hazer yılanı gören bir vatandaş, yılan yolun karşısına geçene kadar oğluyla nöbet tuttu.

Beypazarı'nda bir vatandaş oğlu ile birlikte, yolun karşısına geçmeye çalışan bir hazer yılanını fark etti. Sıcak asfalt üzerinde ilerlemekte zorlanan yılanın zarar görmemesi için başında bekleyen vatandaş, hayvanın güvenli şekilde yolun karşısındaki tarlaya ulaşmasını sağladı. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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