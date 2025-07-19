Beypazarı'nda Saman Yüklü Römorkta Yangın Çıktı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir traktör römorkunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, vatandaşların tarladan evlerine saman balyası taşıdığı sırada meydana geldi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde saman yüklü römorkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Beypazarı ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan traktörle evlerine saman balyası götüren vatandaşlar, bir anda römorktan dumanlar çıktığını gördü. Saman balyalarının tutuşmasıyla yangın çıkarken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, traktörün römorku kullanılamaz hale geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa