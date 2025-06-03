Beypazarı'nda Kurban Bayramı'nda Geleneksel Koç Gönderme Töreni

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı'nda nişanlı çiftler arasında erkek tarafının, gelin adayına "koç gönderme" geleneği devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde damat adayları, Kurban Bayramı'nda satın aldıkları koçları özenle süsletip gelin adaylarının evine götürüyor. Gelin adayları ise heyecanla damat adaylarını beklediği görüldü. Koçlar, damat adayı tarafından geline teslim edilirken bu gelenek yıllardır Beypazarı'nda devam ediyor. - ANKARA