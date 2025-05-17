Beypazarı'nda Çoban Domuz Sürüsünü Kaydetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, koyunlarını otlatan bir çoban, karşılaştığı domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, koyunlarını otlatırken domuz sürüsüyle karşılaşan çoban, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Adören Mahallesi'nde koyunlarını otlatan bir çoban, dağda gezen domuz sürüsüne rastladı. Dağdan şehir merkezine inmeye çalışan domuzları gören kişi, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa