Beypazarı'nda Anız Yangını: Elektrik Kontağı Sebep Oldu

Beypazarı'nda Anız Yangını: Elektrik Kontağı Sebep Oldu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını elektrik kontağından kaynaklandığı iddia ediliyor. Yangın, çevredeki bağ ve bahçelere sıçradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı.

İddialara göre, Beypazarı ilçesinde bir tarlada elektrik kontağından kaynaklı anız yangını çıktı. Çıkan yangın çevredeki bağ ve bahçelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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