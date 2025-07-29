Beypazarı'nda Anız Yangını: Elektrik Kontağı Sebep Oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı.

İddialara göre, Beypazarı ilçesinde bir tarlada elektrik kontağından kaynaklı anız yangını çıktı. Çıkan yangın çevredeki bağ ve bahçelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA