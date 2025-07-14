Beypazarı'nda 15 Dönüm Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Beypazarı'nda 15 Dönüm Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 dönüm ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 dönüm ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Mençeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 dönüm ekili tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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