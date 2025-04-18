Beypazarı Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş ve Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş ve trafik denetimlerine devam ediyor.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen noktalarda trafik uygulamaları yaparken, Asayiş ekipleri de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştiriyor. Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, "Ekiplerimiz ilçenin rahat ve huzur içinde olması için gündüz ve gece saatlerinde kontrollerine aralıksız devam ediyor" dedi. - ANKARA