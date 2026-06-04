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Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı

Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı
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İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerinin takibe aldığı şüpheli, bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı sırada suçüstü yakalandı. Çalınan telefon sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı şüpheli, bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı sırada suçüstü yakalandı. Çalınan telefon sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs saat 04.15 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı. Şüpheli, yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşa ait cep telefonunu çalarak, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçan şüpheli, yaşanan kovalamacada polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenen F.M. (21) isimli şüphelinin üzerinden çalıntı cep telefonu çıktı. Telefon sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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