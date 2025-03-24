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Beyoğlu'nda Tarihi Camide Yangın Çıktı

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Beyoğlu'ndaki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, caminin minaresinde hasar meydana geldi.

Beyoğlu'nda tarihi camide çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Şişli ve Beyoğlu'ndan ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken tarihi caminin minaresinde ve camlarında hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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