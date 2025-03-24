Beyoğlu'nda Tarihi Camide Yangın Çıktı
Beyoğlu'ndaki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, caminin minaresinde hasar meydana geldi.
Beyoğlu'nda tarihi camide çıkan yangın korkuttu
İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Şişli ve Beyoğlu'ndan ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken tarihi caminin minaresinde ve camlarında hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa