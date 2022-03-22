Yine taksici yine şiddet! Araçtan inen genç kızı evire çevire dövdü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis, taksiciyi gözaltına aldı.
Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında edinilen bilgiye göre, taksi şoförü M.Ç.(48) ile F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.
ARAÇTAN İNİP DARBETTİ
Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü. F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Peşinden inen taksici, genç kızı darbetti. F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa