Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın

Beyoğlu'nda metruk binada korkutan yangın
Beyoğlu'nda, evsizlerin yaktığı ateş nedeniyle metruk bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Beyoğlu'nda metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Piyelapaşa Mahallesi, Sosyal Meskenler Sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk binada 21.00'da evsizlerin ısınmak için yaktığı ateşten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Metruk binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Çocuklarımın can güvenliği yok"

Burhan Ekmen isimli vatandaş, "Burası metruk bina, her yere şikayet ettik. Tinerciler gelip kalıyor. Benim evim hemen yan tarafta, çoluğum çocuğumun can güvenliği yok. Burası elbet yanacaktı bugüne denk geldi. Alevler o kadar yükseldi ki benim binama sıçrayabilirdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
