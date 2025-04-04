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Beyoğlu'nda kadının darbedildiğini gören bekçi şüpheliyi bacağından vurdu

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Beyoğlu'nda bir kadının darp edildiğini gören bekçi, tartıştığı şüpheliyi bacağından silahla vurdu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde görev yapan bekçi Yunus S., izinli gününde Beyoğlu'nda gezerken bir sokakta yanındaki kadını darp ettiğini gördüğü Türkmenistan uyruklu Bayram Mehrimanov ile tartışmaya başladı.

Beyoğlu'nda kadının darbedildiğini gören bekçi şüpheliyi bacağından vurdu

BACAĞINDAN VURDU

Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden beylik tabancasını çeken bekçi Yunus S., Bayram Mehrimanov'u bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda kadının darbedildiğini gören bekçi şüpheliyi bacağından vurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Mehrimanov'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Beyoğlu'nda kadının darbedildiğini gören bekçi şüpheliyi bacağından vurdu

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu'nda kadının darbedildiğini gören bekçi şüpheliyi bacağından vurdu

Beyoğlu'nda kadının darbedildiğini gören bekçi şüpheliyi bacağından vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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