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Beyoğlu'nda Kabinsiz Asansöre Giren Vatandaş Yaralandı

Beyoğlu'nda Kabinsiz Asansöre Giren Vatandaş Yaralandı
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Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yiyen müşteri, kabini olmayan asansöre girerek 1'inci kattan boşluğuna düştü. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu'nda kabini olmayan asansöre giren vatandaş, 1'inci kattan boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Sokak'ta bulunan bir 4 katlı bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda yemek yiyen müşteri bir anlık dalgınlıkla kabini olmayan asansöre girerek 1'inci kattan boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı müşterinin hafif yaralandığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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