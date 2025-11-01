Haberler

Beyoğlu'nda Dron Destekli Suçla Mücadele Uygulaması

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda suçluların yakalanması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla dron destekli bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak denetimlerde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından suçluların yakalanması ve caydırıcı olmak amacı ile dron destekli uygulama düzenlendi. Uygulama, Asayiş, Trafik Güvenliği, Toplum Destekli Polislik, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlükleri birimlerinin katılımıyla Beyoğlu ilçesi Şişhane bölgesinde gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, mahalledeki vatandaşları ve esnafı selamladı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

"Kahraman Emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

Uygulamaya katılan ve yerinde denetleyen Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru anlayışıyla başlattığımız "Huzur Uygulamaları" kapsamında Beyoğlu ilçemizdeyiz. Fedakar emniyet mensubu arkadaşlarımıza, özellikle insansız hava araçları desteğiyle; Asayiş, Trafik Güvenliği, Toplum Destekli Polislik, Turizm ve Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüklerimiz ile Beyoğlu'ndaki uygulamalarımıza katıldık. Bizi bu saatte yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarımıza ve kahraman emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel



