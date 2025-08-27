Beyoğlu'nda Dede ve Toruna Otomobil Çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı dede ve torun hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen dede ve torununa otomobil çarptı. Yaralanan dede ve torun hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yavaşlamasıyla yolun karşısına geçmek isteyen dede ve torununa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle dede ve torunu yola savrularak yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan dede ve torun hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde trafiğin yavaşlamasıyla birlikte dede ve torununun yolun karşısına geçmeye çalışması ve otomobilin yayalara çarpma anı yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
