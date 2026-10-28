Beyoğlu'nda çöken 5 katlı metruk binada yapılan aramada can kaybı yaşanmadı

Beyoğlu'nda gece saatlerinde çöken ve yanındaki binaya da zarar veren metruk binada birinin olma ihtimaline karşı yapılan arama çalışmaları tamamlandı. İlk incelemelere göre çökme sebebiyle can kaybı olmadığı öğrenildi. Enkazın son durumu havadan görüntülendi.

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen sebeple çökerken, yanındaki binaya da zarar vermişti. Çökmenin olduğu binada birinin olup olmadığına yönelik yapılan 3 saatlik arama çalışmalarının sonucunda enkazın altında birinin olmadığı arama kurtarma köpekleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin ilk incelemelerine göre tespit edildi. Arama çalışmaları sona erdirilirken enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan enkazın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı