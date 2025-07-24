Beyoğlu'nda Çay ve Su Satışı Üzerine Tartışma Kanlı Bitti

Beyoğlu'nda çay ve su satışı nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkili arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnaf Yunus Ertekin (50) ile bölgede hem sabit hem seyyar olarak çay ve su satışı yapan Mustafa Ö. (44) arasında iddiaya göre çay ve su satışı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., Yusuf Ertekin'e yumruk attı, ardından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertekin'e ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılırken, Ertekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Başlatılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, taraflar arasında bölgede çay ve su satışı nedeniyle husumet bulunduğu, çıkan son tartışmanın büyümesiyle olayın meydana geldiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavga anları güvenlik kamerasında

Çay ve su satışı nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa Ö.'nün Yunus Ertekin'e yumruk attığı ve taraflar arasında kavga çıktığı görülüyor. Ardından çevrede bulunan vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL