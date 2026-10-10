Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü kazada 3 kişiyi yaraladı

Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü makas atarak ilerlediği sırada kontrolünü kaybederek bir kamyon ve ticari taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 3 araç pert oldu. Kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza 02.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 ACN 411 plakalı otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü makas atarak cadde üzerinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir kamyona ve aynı yönde seyir halinde olan bir ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önünde park halinde olan bir başka arabaya çarparken, çarpma etkisiyle savrulan ticari taksi ise bir başka otomobile daha vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya sebep olan otomobilde bulunan 3 kişi kamyonun altına giren arabada sıkıştı. Sıkışan vatandaşları itfaiye ekipleri çıkarırken polis ekipler Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde 2 şeridi güvenlik önlemi alarak trafiğe kapattı. Bölgede yoğun trafik oluştu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 5 aracın 3'ü kullanılamaz hale gelirken, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmalarının ardından trafik normale döndü. Kaza alanı ve kazaya karışan 5 araç ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kazanın büyüklüğü net olarak görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı