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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, yan bina da zarar gördü

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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, yan bina da zarar gördü Haber Videosunu İzle
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, yan bina da zarar gördü
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmede can kaybı veya yaralanma olmazken yandaki bina zarar gördü, çöken binanın durumu gün ağarınca havadan görüntülendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde metruk bina çöktü. Binanın çökmesi sonucunda yan bina zarar görürken, can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Öte yandan, çöken binanın son durumu gün ağarınca havadan görüntülendi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana gelmiş, 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen sebeple çökmüştü. Çökme sonucu yandaki bina da zarar gördü. Bina çökmesi sonucu can kaybı veya yaralanma olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, çöken binanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Çöken bina ve bitişikteki bina havadan görüntülenirken, ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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