Beyoğlu'nda scooter kullanan 4 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerinde scooter kullanan 4 yaşındaki Şevval E.'ye motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre sürüklenip yere düşen çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şevval E'nin hayati tehlikesi bulunmazken, sol bacağında kırık şüphesi olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü T.Z. (16) ise gözaltına alınarak hakkında 'Taksirle Yaralama' suçundan işlem yapıldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Z.(16)'nin kullandığı 34 KUL 397 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, scooter kullanan 4 yaşındaki Şevval E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle scooter kullanan Şevval E. birkaç metre sürüklendikten sonra yere düşerken, motosiklet sürücüsü T.Z. (16) ise yere savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şevval E. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde 4 yaşındaki Şevval E.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı ancak sol bacağında kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından ekipler tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü T.Z. hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan işlem yapıldığı öğrenilirken, T.Z.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde scooter kullanan çocuğun önce park halinde bulunan iki aracın arasına girdiği, ardından yeniden cadde üzerine çıktığı esnada motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle scooter kullanan 4 yaşındaki Şevval E.'nin sürüklenerek yere düştüğü, motosiklet sürücüsünün ise yere savrulduğu görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların ise koşarak olay yerine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı