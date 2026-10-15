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Beyoğlu Karaköy'de sağanak su baskınına neden oldu, esnaf rögar kapağını açtı

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Beyoğlu Karaköy'de sağanak su baskınına neden oldu, esnaf rögar kapağını açtı
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Beyoğlu'nda etkili sağanak, Karaköy Perşembe Pazarı'nda su baskınına yol açtı; esnaf göle dönen yolda rögar kapağını açıp suyu tahliye etmeye çalıştı. Sabah dükkanlarını açan esnaf, içeri dolan suyu pompa ve kovalarla boşalttı; bir esnaf her yağmurda mağdur olduklarını söyledi.

İstanbul Beyoğlu'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Su baskınının önüne geçmek için çaba harcayan esnaf, göle dönen yoldaki rögar kapağını açmaya çalıştı. Sabah saatlerinde ise kepenk kaldıran esnaf, su tahliyesi yaptı.

Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı esnafı yağıştan etkilendi. Bölgedeki yollar göle döndü. Esnaf göle dönen yolu açmak için rögar kapağını el birliğiyle açtı. Esnafın yoldaki suyu tahliye etme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sabahın erken saatlerinde de dükkanlarını açan esnaf, içeriye dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Bir yandan pompayla bir yandan kovalarla içerideki su tahliye edildi.

Bir esnaf, "Yaklaşık 1 metredeki suyu dalgıç pompayla attık. Her yağmurda mağdur oluyoruz. Bunu çözüme kavuşturamadılar. dün su Boşalttık. Pompanın çekmediği yerleri kovayla alıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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