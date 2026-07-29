Haberler

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde restoranda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde restoranda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde bulunan restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bulunan restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 18.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın girişindeki restoranda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Restoranı dumanlar kaplarken, çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Kısa süreli panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapattı. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sebebiyle İstiklal Caddesi'nde panik yaşandı.

Restoranda çıkan yangın sebebiyle İstiklal Caddesi'ndeki turistlerin yangını izlediği ve video çektiği de görüldü. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Aylardır beklenen yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı

Yıllar sonra çıkan DNA sonucu korkunç gerçeği aydınlattı
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti

6‘lı masanın laneti! Bir isim daha gitti

Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi

4+1 yıllık imza atıldı! Gollerine artık Süper Lig devinde devam edecek