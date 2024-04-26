İstiklal Caddesi'ndeki Bombalı Saldırı Davasında Karar Çıktı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada aralarında Ahlam Albashir'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanık ile sanık avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu sanıklar ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkeme başkanı, bazı sanıklara ek savunma hakkı tanıdı. Ek savunmalarını yapan sanıklardan daha sonra duruşmanın biteceği belirtilerek son sözlerini söylemeleri istendi.

"Vefat edenlerden dolayı bana vereceğiniz herhangi bir hükmü, cezayı kabul ediyorum"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ahlam Albashir, "Kendimi savunmayacağım, gerçekleşen patlama ve vefat edenlerden dolayı bana vereceğiniz herhangi bir hükmü, cezayı kabul ediyorum. Ammar'ın hiçbir şeyden haberi yoktur, Ahmet'in de telefonu kırdığında hiçbir şeyden haberi yoktu. Atölyede bayan olduğum için kalmama razı olmadılar, beni misafir ettiler. Bu insanların olayla hiçbir alakası yok. Sayın Başkan ile baş başa konuşmak istiyorum" dedi. Diğer sanıklar ise son sözlerinde suçsuz olduklarını, tahliyeleri ile beraatlarını talep ederken bazı sanıklar olayı gerçekleştiren kim varsa beddua etti.

Albashir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashir'in 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan 1 kez, 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürme' suçundan 6 kez olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, sanığı 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 99 kez 18 yıl hapis, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 12 yıl hapis olmak üzere toplamda bin 794 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı.

Sanık ayrıca, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan 22 bin lira adli para cezasına da çarptırılırken, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmedildi.

2 sanığa bin 35 yıl hapis cezası

Mahkeme, sanıklar Fatma Berkel ile Ferhat Habeş'i 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım', 'tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım' ve 'silah sağlama' suçlarından toplamda ayrı ayrı bin 35 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında ayrıca, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi ve Salih Carkes'i 'suçluyu kayırma' suçundan ayrı ayrı 4 yıl hapis, sanıklar Hüseyin Güneş, Mahmud El Abid, Mahmud El Yusuf, Süleyman Güder ve Tareq Alkhatib'i 'göçmen kaçakçılığı' suçundan ayrı ayrı 6 yıl hapis, sanık Hazni Gölge'yi 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırırken, sanıklar hakkındaki 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

2 sanığa 17'şer yıl hapis cezası

Mahkeme, sanıklar Ammar Jarkas ile Ahmet Carkes'i 'göçmen kaçakçılığı', 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkları 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürme', 'tasarlayarak, bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından ise kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

12 sanığa beraat

Öte yandan, 11 sanık ile suça sürüklenen çocuk A.E. hakkında üzerlerine atılı suçlardan kesin ve somut delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verilirken, aralarında Bilal Elhacmaos'un da bulunduğu 10 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

6 sanığın tutukluluk hali devam, 4 sanığa tahliye

Sanıklar Ahlam Albashir, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Fatma Berkel, Ferhat Habeş ve Hazni Gölge'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, sanıklar Hüseyin Güneş, Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan, Hasan Ali'nin ise tahliyelerine karar verildi.

1 sanık baygınlık geçirdi: "50 sene içeride kalacağım ne için, bunun için mi?"

Açıklanan kararın ardından sanık Fatma Berkel, mahkeme salonunda baygınlık geçirerek, "Ben ne yapmışım? 50 sene içeride kalacağım ne için, bunun için mi?" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL