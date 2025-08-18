Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu şüphelilerin savcılıktaki işlemleri bitti. Savcılık, Güney'in de aralarında olduğu 20 kişi için tutuklama talep etti.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Adliyede, şüphelilerin ifadesini almak üzere 11 savcı görevlendirildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İfade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 35'inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülmüş, 9 şüphelinin de Ongun'un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirilmişti.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde: "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye ile eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Halkın iradesini gasp projesi Fetö taktikleri ile devam ediyor. Fetö 2 sinemalarda

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAmerican:

Hapisdeki insanlar tarlada çalışırlarsa.. hükümet e yararları olabilir ?

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıAntiCHP:

Benim maltroll kardeşim. O kadar Delil var CHP li itirafçı var gözün kör mü senin.

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp yiyince çalınca suç olmuyor boşuna uğraşmayın !!!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAmerican:

Tutuklananlar CHP li değil mi ?

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıNihat Coktas:

şimdi yalan la iftira ile suç at millet inandımı ülkücü olarak ben inanmıyorum size inat ülkenin durumuna bakarak gururla seçimde oyumu chp ye verecem ki gençlerin yüzüne eğilmeden bükülmeden bakabileyim akp ye ne inandım ne güvendim nede inananada inanıp güvenmedim onlar da beni yanıltmadı dün hoca efendi diyenler bu gün hain diyor bugün akp diyenler yarın ben hiç oy vermedim diyerek karşısındakini suçlayacak cahillik böyle birşey

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

hırsızlar sürüsü

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

tüm mümin kardeşlerimi ISLAM i yaymak için Avrupaya hicret etmeye davet ediyorum

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiCHP:

Seni tutan yok gidebilirsin

yanıt2
yanıt0
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
