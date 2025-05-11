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Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin yeni araç içi görüntüleri yayınlandı.

1 kişinin öldüğü metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin araç içi görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde dün yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarpmış, kazada 1 yolcu da hayatını kaybederken, 57 yolcu da yaralanmıştı. Polisin kazaya ilişkin inceleme başlatmıştı.

Feci kazaya ilişkin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Araç içi görüntülerinde durağa yanaşan metrobüs, önündeki metrobüse çarpıyor. Bu sırada metrobüste bulunan yolcular büyük korku yaşayarak savruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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