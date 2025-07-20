Beylikdüzü'ndeki Alışveriş Merkezinde Asma Tavan Çöktü, 1 Yaralı

Beylikdüzü'ndeki Alışveriş Merkezinde Asma Tavan Çöktü, 1 Yaralı
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Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin yemek katında asma tavanın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Müşteriler büyük panik yaşadı, olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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