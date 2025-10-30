Haberler

Beylikdüzü'nde yangın: Bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde meydana gelen yangında, bedensel engelli Teoman Cem Yavaş hayatını kaybetti. Yangının sebebi ise itfaiye raporu sonrasında netleşecek.

  • Beylikdüzü'nde bir evde çıkan yangında bedensel engelli Teoman Cem Yavaş hayatını kaybetti.
  • Yangında ölen şahsın yatağının elektrikli olduğu tespit edildi.
  • Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı belirtildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evde çıkan yangında bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın yatağının elektrikli olduğu öğrenilirken, yangının nedeninin itfaiye raporu sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi. Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'ün katındaki dairede meydana geldi. Evde eşiyle yaşayan ve o sırada yalnız bulunan bedensel engelli Teoman Cem Yavaş'ın (59) dairesinden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Beylikdüzü'nde yangın: Bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti

ÖLEN ŞAHSIN YAPILAN İNCELEMEDE YATAĞININ ELEKTRİKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yavaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Yavaş'ın yatağının elektrikli olduğu ve etrafta çok sayıda sigara izmariti olduğu tespit edilirken, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı öğrenildi. Mahalle sakini bir kadın, "Ben dışarı çıktığımda olay bitmişti. İtfaiye araçları ve kalabalığı gördüm. Engelli bir kişi ölmüş dediler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
