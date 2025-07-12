Beylikdüzü'nde Trafik Magandası Vatandaşa Çarpıp Kaçtı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde süratle seyreden trafik magandası, vatandaşa çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan vatandaşın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratle seyreden bir sürücü yolda yürüyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş havaya savurularak yere düştü. Sürücü, vatandaşa çarptıktan sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik magandasının vatandaşa çarpıp ardından kaçtığı görüldü. - İSTANBUL