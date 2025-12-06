Haberler

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu Haber Videosunu İzle
İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde bir sitedeki dairede 46 yaşındaki Cengiz Yalçın elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.

  • 46 yaşındaki Cengiz Yalçın, Beylikdüzü'ndeki evinde elleri koli bandıyla bağlanmış ve iple asılı halde ölü bulundu.
  • Evde yapılan incelemede doğal gazın açık bırakıldığı tespit edildi.
  • Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde yalnız yaşayan 46 yaşındaki Cengiz Yalçın, elleri koli bandıyla bağlanmış ve iple asılı halde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede doğal gazın da açık bırakıldığı belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AİLESİ HABER ALAMAYINCA EVE GİTTİ

Olay, Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bir sitenin 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi bir süredir haber alamadığı Cengiz Yalçın'ın yalnız yaşadığı eve giderek kapıyı çaldı ancak yanıt alamadı. Yakınları bunun üzerine çilingir çağırarak içeri girdi.

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

ELLERİ BAĞLI VE İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Eve giren aile bireyleri, Yalçın'ı elleri koli bandıyla bağlanmış halde ve iple asılı olarak buldu. Şoke eden görüntü üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

DOĞAL GAZ AÇIKTI

Polis ekiplerinin dairede yaptığı incelemede doğal gazın da açık bırakıldığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölümün nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

birisi öldürmüş ellerini bağlayıp aynı anda intihar etme şansı yok

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Cin gibisin, kimsenin aklına gelmez.

yanıt8
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Yer: İstanbul! Milyon dolarlık otelin vahim hali
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Tedavi olmak için gitti, hayatı karardı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Yer: İstanbul! Milyon dolarlık otelin vahim hali
Samsunspor'dan bir Mehmet Türkmen paylaşımı daha

Samsunspor'dan bir paylaşım daha
Mourinho Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç

Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili karar verildi
Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Sadettin Saran'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon

Konu: Galatasaray-Samsunspor maçı! Saran'dan Hacıosmanoğlu'na telefon
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.