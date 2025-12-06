İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu
AİLESİ HABER ALAMAYINCA EVE GİTTİ
Olay, Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bir sitenin 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi bir süredir haber alamadığı Cengiz Yalçın'ın yalnız yaşadığı eve giderek kapıyı çaldı ancak yanıt alamadı. Yakınları bunun üzerine çilingir çağırarak içeri girdi.
ELLERİ BAĞLI VE İPLE ASILI HALDE BULUNDU
Eve giren aile bireyleri, Yalçın'ı elleri koli bandıyla bağlanmış halde ve iple asılı olarak buldu. Şoke eden görüntü üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
DOĞAL GAZ AÇIKTI
Polis ekiplerinin dairede yaptığı incelemede doğal gazın da açık bırakıldığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölümün nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturma başlatıldı.