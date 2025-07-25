Beylikdüzü'nde Sosyal Medyada Tehdit İçeren Mesaj Paylaşan Çocuk Gözaltına Alındı
16 yaşındaki H.Y.Ç., Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı gerekçesiyle polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen 16 yaşındaki H.Y.Ç. isimli çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından internet ortamında işlenen suçlar ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, 16 yaşındaki H.Y.Ç.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edildi. Belirlenen şüpheli Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL