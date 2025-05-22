Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırganlara Güvenlik Görevlisi Ateş Açtı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırganlara Güvenlik Görevlisi Ateş Açtı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli saldırganlar bir iş merkezine ateş açtı. Güvenlik personeli saldırganlara karşılık verince bir saldırgan hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde motosikletli saldırganları güvenlik personeli vurdu: O anlar kamerada

İş merkezini kurşunlamaya gelen saldırganlara güvenlik görevlisi karşılık verdi: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi, yine motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. İş merkezinin güvenlik personeli, bu kez saldırganlara silahla karşılık verdi. Olayda saldırganlardan biri hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 04.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. Daha önce 5 kez kurşunlanan iş merkezi yine saldırganların hedefi oldu. Motosikletli iki saldırgan, iş merkezine gelerek kurşun yağdırdı. İş merkezinin güvenlik personelleri, saldırganlara silahla karşılık verdi. Bunun üzerine saldırganlar motosikletle kaçarken, iki güvenlik personeli araçla şahısları bir süre takip etmeye çalıştı. Kaza yaparak motordan düşen saldırganlar ise başka bir araçla Beylikdüzü Devlet Hastanesine gitti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan çatışmada boynundan vurulan saldırganlardan Doğukan Arslan hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan diğer saldırgan Ömer Alphan ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri K.G. isimli güvenlik personelini gözaltına aldı. Zanlılara ateş eden H.A. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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