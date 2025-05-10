Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazasında Yaralı Sayısı 40'a Yükseldi

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazasında Yaralı Sayısı 40'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde bir metrobüsün durakta bekleyen diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralı sayısı 40'a yükseldi

İstanbul Valisi Gül, metrobüs kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir metrobüsün yolcu almak için durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemede bulundu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 40 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kaza alanında incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Vali Gül, "Kazayı öğrendikten sonra Emniyet Müdürümüz ile birlikte hastanelerde hastalarımızı ziyaret ettik. Maalesef toplamda 40 tane yaralı hemşerimiz var. Bunların içerisinde 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Buraya gelerek İETT Genel Müdürümüzden kazayla ilgili bilgiler alıyoruz. Bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Kurumların kendi içerisindeki idari süreç de başlıyor. Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Ama sizin de bizim de gördüğümüz, metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde öndeki metrobüsten inen yolcular savruluyor. Duramama sebebi nedir inceleme neticesinde ortaya çıkacak. Herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta tempo çok yüksek! Kaçan goller inanılmaz
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.