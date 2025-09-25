Haberler

Beylikdüzü'nde kuyumcuya kurşun yağdırdılar

Beylikdüzü'nde kuyumcuya kurşun yağdırdılar
Güncelleme:
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir kuyumcuya motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İstanbuk'un Beylikdüzü ilçesinde bir kuyumcuya motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle caddeye gelen kimliği belirsiz iki şahıs, bir kuyumcuya ateş açtı.

KUYUMCUYU KURŞUNLADILAR

Kurşunların isabet ettiği iş yerinde hasar oluşurken saldırıda yaralanan olmadı. Silahlı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu önünde çalışma yaptı. Saldırganların yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
