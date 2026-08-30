Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı

Beylikdüzü'nde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı kamyon devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada iki sürücünün de hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, o sırada karşı yönden gelen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada iki sürücünün de hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdiği, kamyona çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kamyonun devrildiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı