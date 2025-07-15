Beylikdüzü'nde Kimyasal Koku, 5 Kişiyi Hastanelik Etti

Beylikdüzü'nde Kimyasal Koku, 5 Kişiyi Hastanelik Etti
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İstanbul Beylikdüzü'nde su deposu boyama çalışması sırasında kimyasal kokudan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de koku nedeniyle etkilendi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katında su deposu boyaması çalışması esnasında 3 kişi kimyasal kokudan etkilendi. Olaya müdahale etmek için gelen 2 itfaiye eri daha kokudan etkilenirken 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Beylikdüzü ilçesi 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan bir binada saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 15 katlı binanın bodrum katında su deposunda çalışma yapan 3 kişi kimyasal kokudan etkilendi. Şahısların yardım sesini duyan apartman sakinleri itfaiye polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olaya müdahale için gelen ve bodruma giren 2 itfaiye eri de kokudan etkilenirken olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Toplam 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Zehirlenme sebep olan neden ise yapılacak olan araştırma sonucu ortaya çıkacak.

Olay sırasında apartmanda bulunan vatandaş, "Binada çığlıkları sesleri duyduk geldik. Şu anda iyiler sedyede gördüğümüz kadarıyla" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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