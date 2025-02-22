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Beylikdüzü'nde Kar Küreme Aracı Park Halindeki Araca Çarptı

Beylikdüzü'nde Kar Küreme Aracı Park Halindeki Araca Çarptı
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Beylikdüzü'nde kar küreme aracı virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazada yaralanan olmadı.

Beylikdüzü'nde temizleme yapan kar küreme aracı virajı alamayınca park halindeki otomobile çarptı. Park halindeki otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda temizleme yaparak ilerleyen kar küreme virajı alamayınca park halindeki otomobile çarptı. Park halindeki otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, virajı alamayan kamyonun kayarak park halindeki otomobile çarptığı anlar yer aldı. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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