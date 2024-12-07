Beylikdüzü'nde Doğalgaz Patlaması: Nuri Girgin'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
Beylikdüzü'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden apartman görevlisi Nuri Girgin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ailesine teslim edildi. Girgin'in cenazesi yarın Zonguldak Kozlu'da defnedilecek.
Beylikdüzü'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden apartman görevlisi Nuri Girgin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.
Beylikdüzü'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişi yaralanırken, apartman görevlisi Nuri Girgin ise hayatını kaybetmişti. Girgin'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Girgin'in cenazesi yarın memleketi Zonguldak Kozlu'da defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL