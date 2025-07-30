Beylikdüzü'nde Böcek İlaçlaması Sonrası Kadın Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul Beylikdüzü'nde dün yapılan böcek ilaçlaması sonrası bir kadın, ilaç kokusundan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde dün böcek ilaçlaması yapılan apartmanda oturan bir kadın, ilaç kokusundan etkilendiği gerekçesiyle gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 4 katlı apartmanda böcekler için ilaçlama yapıldı. Apartman sakinlerinden bir kadın, gece saatlerinde ilaç kokusundan etkilendiği gerekçesiyle rahatsızlandı. Rahatsızlanan kadın için ambulans çağrıldı. Kadın, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa