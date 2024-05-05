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Beylikdüzü'nde Balık Hali'nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

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Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde iki grup arasında çıkan tartışmada bir şahıs tabanca ile etrafa rastgele ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde Balık Hali'nde silahlı kavga kamerada: 3 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde iki grup arasında tartışma meydana geldi. Çıkan tartışmada bir şahıs tabanca ile etrafa rastgele ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde Gürpınar Balık Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre Balık Hali içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir şahıs eline aldığı tabanca ile etrafa rast gele ateş etmeye başladı. Kavga sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda silahla yaralanan Gökhan K., Yaşar Y. ve Yavuz D. hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları sürerken, yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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