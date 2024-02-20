Beylikdüzü'nde araç yayaların arasına dalma anı kamerada
Beylikdüzü E-5 yanyolda dün sola dönüş yapmak isteyen otomobilin yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Beylikdüzü'nde araç yayaların arasına dalma anı kamerada
Aracın çarptığı yaya iş bahçesine böyle uçtu
İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 yanyolda dün sola dönüş yapmak isteyen otomobilin yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yanyol üzerinde yaşandı. 34 FLL 946 plakalı araç sürücüsü A.S.K. yüksek hızda sola dönüş yaparken, kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı. Kaza sonrası vatandaşlardan birisi demir çitleri aşarak iş yeri bahçesine savruldu. Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. 3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.