Beylikdüzü'nde Alacak-verecek Kavgası: Şahıs Husumetlisini Vurdu
Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir şahıs, husumetlisini ayağından silahla vurdu. Olay sonrası söz konusu şahıs, jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı.
Beylikdüzü'nde bir şahıs, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisini ayağından silahla vurdu. Şahıs, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, husumetlisini ayağından silahla vurdu. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan hastanede görevli jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konurken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa