Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak. Çalık'ın Avukatı Melih Koçhan, "Lenfomatik bulgular tespit edildi, boynundaki kitleden biyopsi alınacak" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

"KANSER HASTALIĞIYLA İLGİLİ BULGULAR TESPİT EDİLDİ"

Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin geçmişte kanser hastalığı geçirdiğini hatırlatarak, "Dün gelen patoloji sonucu maalesef değerleri kötü çıktı ve lenfomatik bulgular yani geçmiş yaşamış olduğu kanser hastalığıyla alakalı bulgular tespit edildi.

Onunla alakalı da boynunda bir kitle oluşmuş, zaten oradan da şüpheleniyordu. Bunun tabii başka bir yerde devamı var mı yok mu? Yarın o boynundaki parçayı alacaklar. Ondan sonra onun da patolojisi yapılacak" dedi.

LÖSEMİ GEÇMİŞİ BULUNUYOR

Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Murat Çalık 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmişti. Tutukluğunun 75. gününde Silivri'den Buca Cezaevi'ne gönderilen Çalık'ın cezaevinde 15 kilo verdiği ortaya çıkmıştı.

TEDAVİSİ NEDENİYLE ASKERLİĞE ALINMAMIŞTI

Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, eşinin 1999 yılında 9 ay lösemi tedavisi gördüğünü belirterek şunları söylemişti: "Mehmet tedavi gördükten sonra askere gitmek istiyor. Gidiyor da. Yaklaşık 1 ay görev yapıp GATA'dan rapor verilerek geri gönderiliyor. 2006 yılında ise lenfoma teşhisi konuldu. Boynundan bir kitle alındı, bir süre sonra patoloji sonucu kötü gelince yeniden ameliyat oldu. Rutin kontrolleri ve kan sayımı düzenli yapılıyordu"

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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