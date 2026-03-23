Beykoz'da trafikte saldırı girişimine ceza yağdı: İki sürücüye 360 bin TL para cezası

Beykoz'da, trafik saldırısı girişiminde bulunan iki sürücüye toplam 360 bin TL idari ceza kesilirken, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı. Adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden tespit edilen trafikte saldırı girişimiyle ilgili çalışma başlatıldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen incelemelerde, saldırı amacıyla araçtan inen sürücüler kısa sürede tespit edildi. M.C.Ö. ve B.K.'nin trafikte başka bir aracı ısrarlı şekilde takip ederek, saldırı amacıyla araçtan indikleri belirlendi. Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında işlem yapıldı. İki sürücünün 60 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınarak, toplamda 360 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün süreyle araçlar trafikten men edildi.

Öte yandan şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179 ve 223. maddeleri kapsamında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
