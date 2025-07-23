Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Beykoz'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni incelemeye alındı.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinleri alanda alkol şişeleri bulunduğunu, yangının bu yüzden çıkmış olabileceğini ileri sürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ormanlık alandan dumanların yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar dronla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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