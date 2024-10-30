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Beykoz'da Motosiklet Kazası Davası: Fatma Zehra Kınık Hakim Karşısında

Beykoz'da Motosiklet Kazası Davası: Fatma Zehra Kınık Hakim Karşısında
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17 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olan kaza nedeniyle açılan davanın ilk celsesi görüldü. Fatma Zehra Kınık, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma sonrası gerginlik yaşandı.

Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olmuştu, Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında müşteki taraf tutuksuz sanık Kınık ve basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Fatma Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk celsesi Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Suça Sürüklenen Çocuk Y.S.Ö.(17)'nün 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı görüldü.

Duruşma sonrasında müşteki taraf, duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık'a saldırmaya çalıştı. Polislerin müdahalesiyle durdurulan şahıslar, bu kez de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Duruma polisler ve adliyedeki güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELYESA KARATEPE - 3.Sayfa

Fatma Zehra Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Güncel Hakim Hukuk Kaza

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