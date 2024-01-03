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Beykoz'da Köpeğe İşkence Eden Şahıs Gözaltına Alındı

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Beykoz'da bir şahsın köpeğe işkence ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyet ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Beykoz'da bir şahsın köpeğe işkence ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olay, Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın köpeğe baltayla şiddet uyguladığı görülüyor.

Şahıs, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken yaralı köpeğin belediye ekipleri tarafından koruma altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beykoz Hayvan Hakları Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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