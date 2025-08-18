Beykoz'da Kaza: 4 Kişi Yarasız Kurtuldu

Beykoz'da Kaza: 4 Kişi Yarasız Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı, araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Beykoz'da meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilden 4 kişi yara almadan çıktı.

Kaza, dün gece Beykoz-İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Ş.Y., O.N., A.B. ve K.D., kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kazayı burunları kanamadan atlatan yolcular, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye alındı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeleri ayakta muayene ederken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Asya Alizade'den hayranına 'mesafe' tepkisi

Hayranının el hareketine jet müdahale
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.