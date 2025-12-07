Haberler

Beykoz'da trafik kazası : 7 yaralı

Güncelleme:
Beykoz'da gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olayda bir yaralının durumu ağır.

Beykoz'da gece saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Olay 00.00 civarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 EEF 870 plakalı otomobil çift yönlü yolda öndeki aracı sollamak isteyince karşı yönden gelen 34 MCC 534 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Riva Beykoz yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
