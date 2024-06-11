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Huzurevinde yürek sızlatan görüntü! Hasta bakıcıdan yaşlılara şiddet

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İstanbul'da bir huzurevinde hasta bakıcının hastalara şiddet uyguladığı görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beykoz'da bir huzurevinde yaşlılara şiddet uyguladığı görüntülenen personel tutuklandı. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari ve adli işlemler başlatıldı.

3 HASTAYA ÇİRKİN SALDIRI

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde, Beykoz Kavacık'ta bulunan bir huzurevinde meydana geldi. İddiaya göre; hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan A.G., İ.Y., ve D.A.Ç.'ye şiddet uyguladı. Bu anlara ilişkin görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada huzurevine giden polis ekipleri tarafından mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı.

HASTA BAKICI TUTUKLANDI

Polis ekipleri, hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö.'yü, Kavacık'ta gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, mala zarar verme ve taksirle yaralanmaya sebep olma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YATAĞA YATIRDIĞI HASTAYA BAĞIRIP VURDU

Huzurevinin penceresinden bir hasta ile hasta bakıcı arasından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta bakıcının yatağa yatırdığı hastaya bağırdığı ve vurduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından il müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö.'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Kadir Tokay:

Bunlar gördüklerimiz. Ya görmediklerimiz?

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