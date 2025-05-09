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Beykoz'da Horoz Dövüşüne Polis Baskını: 21 Kişiye 194 Bin Lira Ceza

Beykoz'da Horoz Dövüşüne Polis Baskını: 21 Kişiye 194 Bin Lira Ceza
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Beykoz'da düzenlenen horoz dövüşünde polis baskını sonucu 21 kişiye toplam 194 bin 187 TL idari para cezası kesildi. Olayda 3 horoz da muhafaza altına alındı.

Beykoz'da horoz dövüşüne polis baskını: 21 kişiye 194 bin lira ceza

İSTANBUL - Beykoz'da horoz dövüşü düzenlenen adrese yapılan baskında suçüstü yakalanan 21 kişiye "hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak" suçundan toplam 194 bin 187 TL idari para cezası uygulandı. 3 horoz muhafaza altına alındı.

Beykoz'da horoz dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan metruk bir yapıya operasyon düzenledi. 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, horoz dövüştürerek kumar oynayan 21 kişi suçüstü yakalandı.

21 kişiye 194 bin TL ceza

Horoz dövüşünü organize ettiği belirlenen şahıslarla birlikte toplam 21 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde 3 horoz ve 10 bin TL nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Horozlar, ilgili kuruma teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından 21 kişiye "hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak" suçundan toplam 194 bin 187 TL idari para cezası uygulandı.

Metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" ile "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, organizasyonu düzenledikleri tespit edilen S.B. ve K.C. hakkında da 5199 SKM kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen adliyeye gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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